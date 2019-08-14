SOCAR Terminal отчитался по объемам погрузки
Объем погрузки в SOCAR Terminal (бывший Petlim) в 2018 году превысил 280, 276 тысячи TEU (двадцатифутовый эквивалент).
Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию SOCAR.
Отметим, что терминал, расположенный в Алиаге (Турция), остается крупнейшим контейнерным терминалом в Эгейском регионе страны с годовой пропускной способностью 1,3 миллиона TEU.
APM Terminals, которая является частью датской компании A.P. Moller-Maersk, завершила передачу своего контейнерного терминала Petlim азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR 27 декабря 2018 года.
В марте 2019 года Petlim был переименован в SOCAR Terminal.
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