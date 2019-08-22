В январе-июле 2019 года электростанции в Азербайджане выработали 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике, передает Day.Az.

Из общего объема произведенной за указанный период электроэнергии на товарную пришлось 13,7 миллиарда киловатт-часов, что на 5,3 процента больше, чем в январе-июле 2018 года.

Из общего объема произведенной за отчетный период электроэнергии (товарной) на долю теплоэлектростанций (ТЭС) пришлось 12,5 миллиарда киловатт-часов, что на 6,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Гидроэлектростанциями (ГЭС) Азербайджана за указанный период были выработаны 1,04 миллиарда киловатт-часов электроэнергии (спад на 11,8 процента).

За отчетный период мощностями по генерации энергии ветра в Азербайджане были произведены 71,1 миллиона киловатт-часов электроэнергии (рост за год в пять раз), мощностями по генерации солнечной энергии - 25,7 миллиона киловатт-часов электроэнергии (рост на 9,8 процента).

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