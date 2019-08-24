Прокладка рельсов на 40-километровом участке железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана начнется в скором времени.

Об этом сказал заместитель министра городского и дорожного строительства Ирана, исполнительный директор железнодорожной компании Ирана Саид Расули, осматривая Астаринский железнодорожный терминал, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, укладка рельсов осуществляется за счет правительства Ирана, но и Азербайджан инвестирует в строительство железной дороги 500 миллионов долларов.

Замминистра отметил, что после продолжительного перерыва возобновлены строительные работы на железнодорожном терминале Астара-Астара, по поводу чего были проведены многочисленные переговоры с азербайджанской стороной.

"Подрядчик проекта Астара-Астара должен создать в терминале погрузочно-разгрузочные возможности", - сказал Расули.

Отметим, что в марте прошлого года введена в эксплуатацию железная дорога Астара-Астара между Азербайджаном и Ираном. После строительства железной дороги Астара-Решт и завершения работ в терминале станет возможной транспортировка грузов из Азербайджана в южные порты Ирана.

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