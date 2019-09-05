Азербайджанские банки смогут больше кредитовать сельское хозяйство благодаря новому, инновационному инструменту оценки кредитов в этом секторе. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

Азербайджанская система оценки сельскохозяйственных кредитов (AzALES) была разработана ЕБРР и Франкфуртской школой финансов и управления при поддержке Европейского Союза (ЕС). Система охватывает все коммерчески жизнеспособные сельскохозяйственные культуры и продукты животноводства в Азербайджане и помогает кредиторам более эффективно оценивать риски, быстрее обрабатывать кредитные заявки и улучшать доступ мелких частных хозяйств к финансированию.

Сельское хозяйство является одним из основных источников средств к существованию в регионах: 36 процентов активной рабочей силы занято в этом секторе. На долю сельскохозяйственного сектора приходится около 6 процентов ВВП, а с учетом агроперерабатывающей промышленности она переваливает за 10 процентов.

"Страна обладает мощным потенциалом в агропромышленном комплексе благодаря разнообразию культур. Однако трудности с доступом к долгосрочному, надежному и недорогостоящему финансированию, особенно для ферм в отдаленных районах или без залога недвижимости, сдерживают развитие этого сектора" - говорится в сообщении банка.

По словам главы ЕБРР в Баку Иваны Дуарте, новая система более эффективной системы оценки кредитов агропромышленному сектору поможет улучшить качество услуг для него, который зачастую все еще считается рискованным.

"Ожидается, что система будет использовать положительный эффект реформ, уже проводимых правительством в финансовом и сельскохозяйственном секторах Азербайджана", - сказала она.

Финансирование ЕС сыграло важную роль в содействии созданию AzALES.

"Система представлена в критический момент, когда правительство Азербайджана использует важные ресурсы для модернизации сельскохозяйственного сектора в рамках своей стратегии экономической диверсификации",- сказала Симона Гатти, советник министра и глава делегации ЕС в секции сотрудничества с Азербайджаном.

По ее словам, успех многих инициатив, включенных в правительственную "дорожную карту" по сельскому хозяйству и поддерживаемых ЕС в этом секторе, зависит от улучшения доступа к сельскохозяйственным кредитам, особенно для малых и средних сельских операторов.

AzALES будет централизованно управляться и поддерживаться Агентством по сельскохозяйственному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства Азербайджана и будет доступен для всего финансового сектора страны.

Это позволит финансовым учреждениям использовать централизованные и надежные сельскохозяйственные данные, повышая эффективность и прозрачность и ,снижая затраты, предоставлять сельскохозяйственные кредиты на более систематической основе.

В 2014 году ЕБРР поддержал аналогичный инструмент TARDES в Турции. На сегодняшний день с помощью этой системы было одобрено 460 000 заявок на сельскохозяйственные кредиты на общую сумму 2,6 млрд евро. Это также способствовало значительному снижению количества проблемных кредитов в секторе.

ЕБРР по-прежнему уделяет большое внимание сельскохозяйственному сектору Азербайджана. С 2013 года банк предоставил финансирование различным агропромышленным предприятиям страны в размере около 50 млн. евро.

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