Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) пятого сентября составил 2,03 миллиона манатов. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи, передает Day.Az.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 523,3 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана.

В течение дня на вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 10,8 тысячи манатов. За день были заключены 5,3 тысячи сделок по акциям.

Объем операций РЕПО составил 1,5 миллиона манатов.

Официальный курс на пятое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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