С целью обеспечения прозрачности в финансово-хозяйственной деятельности крупных государственных компаний будет сформирована единая информационная база.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим Кабинет министров утвердил "Формирование и правила использования единой информационной базой крупных государственных компаний".

Система также обеспечивает объединение в единой информационной базе сведений по финансовому, кадровому учету и недвижимости крупных государственных компаний, сравнительный анализ их финансово-хозяйственной деятельности, получение пользователями информационной системы соответствующих сведений о таких компаниях в режиме реального времени.

Оператором информационной системы является Государственный комитет по вопросам имущества.

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