В первом квартале 2019 года прямые иностранные инвестиции Азербайджана в Латвии достигли 17 миллионов евро, по сравнению с 13 миллионами евро в аналогичный период 2018 года, сказал в интервью Trend министр экономики Латвии Ральф Немиро.

"Прямые иностранные инвестиции Азербайджана в Латвии имеют тенденцию к увеличению. Однако прямые иностранные инвестиции Латвии в Азербайджан по-прежнему составляют менее одного миллиона евро", - сказал министр.

Немиро считает, что одной из наиболее эффективных форм экономического сотрудничества представителей бизнеса Азербайджана и Латвии является развитие совместных компаний.

"Сегодня в Латвии около 50 компаний с азербайджанским капиталом. Латвия заинтересована во взаимовыгодном инвестиционном обмене. Мы приветствовали бы инвестиции из Азербайджана в порты и логистические центры ", - сказал министр.

Азербайджан является важным экономическим партнером для Латвии в Кавказском регионе, сказал он, добавив, что развитие взаимовыгодных экономических отношений имеет большое значение для Латвии.

"Данные Центрального статистического бюро Латвии показывают, что товарооборот между Латвией и Азербайджаном в 2018 году составил 28 миллионов евро, аналогичный объем торговли был и в 2017 году. Отрадно, что торговый оборот увеличился за последние два года. В нем преобладает экспорт товаров в Азербайджан, который имеет тенденцию к увеличению. Однако в первом квартале 2019 года товарооборот сократился на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - сказал Немиро.

Он выразил удовлетворение тем, что за последние два года произошла диверсификация обмена сырьевых товаров между Азербайджаном и Латвией.

"В последнее время в экспорте из Азербайджана в Латвию преобладают продукты питания (более 90 процентов от общей структуры импорта). Но сейчас импорт минеральных продуктов, металлов и изделий из них, электрооборудования и механизмов в Латвию из Азербайджана стал расти. В экспорте из Латвии в Азербайджан преобладали продукты питания, в частности продукты животного происхождения, а также машинные механизмы и электрооборудование, металлические изделия, химикаты, фармацевтические препараты, строительные материалы и т. д. ", - сказал министр.

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