В преддверии начала нового учебного года выросли цены на аренду жилья в Баку. Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend директор консалтинговой компании "MBA Group" Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в августе средняя стоимость аренды квартир в Баку выросла на 5,5 процента.

Ибрагимов отметил, что больше всего выросли цены на арендуемые квартиры в районе станций метро, в особенности находящихся вблизи учебных заведений.

По словам эксперта, рост цен на арендуемые квартиры на этих территориях составил 12,56 процента (400-500 манатов).

Он подчеркнул, что больше всего подорожала аренда однокомнатных квартир (на 10 процентов). По двухкомнатным квартирам рост составил 2,79 процента, трехкомнатным - 6,65 процента.

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