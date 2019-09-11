Минфин Азербайджана закупает ПО
Между министерством финансов Азербайджана и Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) подписан проектный документ по закупке и внедрению программы Системы управления долгом и финансового анализа (DMFAS).
Как передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства финансов, 36-месячный проект будет финансироваться Азиатским банком развития (АБР) и Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), передает Day.Az.
Проект будет способствовать достижению стратегических целей в функциональной структуре и направлен на улучшение учета государственного долга и гарантий.
Основная цель программы DMFAS заключается в обеспечении более эффективного управления государственным долгом в целях устойчивого экономического роста, совершенствования управления и сокращения масштабов бедности, а также обеспечения более прозрачной и точной отчетности на внешних и внутренних сферах.
В настоящее время программа DMFAS помогает надежно управлять кредитной информацией министерствам финансов и центральным банкам примерно 60 стран.
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