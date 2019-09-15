Словения приветствует расширение сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергоснабжения. Об этом сказали эксклюзивно Trend в МИД Словении, передает Day.Az.

"Словения поддерживает усилия по диверсификации энергетических ресурсов ЕС. Учитывая наше партнерство в рамках энергетической панели программы "Восточного партнерства", мы особенно приветствуем расширение сотрудничества с Азербайджаном в области энергоснабжения. В этом отношении мы рассматриваем "Южный газовый коридор" как прекрасную возможность для расширения энергетического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном", - сказали в министерстве.

Говоря о текущем состоянии отношений между двумя странами, в МИД отметили, что экономическое сотрудничество между Словенией и Азербайджаном является сравнительно незначительным.

"В 2018 году товарооборот между Словенией и Азербайджаном достиг 26,9 миллиона евро. Мы считаем, что существует большой потенциал для увеличения и расширения нашего объема торговли и экономического сотрудничества в целом в различных областях. Мы заинтересованы в изучении этих возможностей в будущем, включая визиты бизнес-делегаций", - сказали в министерстве.

В МИД Словении подчеркнули потенциальную роль железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в развитии двустороннего экономического сотрудничества с Азербайджаном.

"Новая железная дорога, соединяющая Баку с Тбилиси и Карсом, таким образом, напрямую соединяющая Азербайджан через железнодорожные сети с европейскими рынками, безусловно, является очень важной вехой, которая также может способствовать расширению экономического сотрудничества и торговли между Азербайджаном и Словенией", - сказали в министерстве.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2" азербайджанского газа через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются: "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с начала 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Эти поставки начались летом 2018 года.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

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