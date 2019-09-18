Завершились курсы английского языка, организованные для представителей прессы лидером рынка мобильной связи страны ООО "Azercell Teleсom". 18 сентября компания провела встречу с журналистами, успешно прошедшими курсы. В своём выступлении президент ООО "Azercell Telekom" Вахид Мурсалиев отметил, что представители прессы являются ключевыми партнёрами компании в содействии повышению уровня цифровой грамотности общества. "В формировании общественного мнения, пропаганде национальных и общечеловеческих ценностей ваш вклад велик и неоспорим", - подчеркнул Вахид Мурсалиев. В завершении мероприятия Azercell наградил участников сертификатами и различными ценными подарками.

Следует отметить, что в течение 6-месячного курса представителям прессы была предоставлена возможность улучшить свои знания грамматики, разговорного и письменного английского языка. Занятия проводились компанией "Language Solutions" по многоуровневой программе.

В эпоху глобализации ООО "Azercell Teleкoм" регулярно проводит различные профессиональные тренинги и курсы иностранных языков для обеспечения доступа представителей прессы к мировым информационным ресурсам, а также предоставления им возможности устанавливать международные связи и обмениваться опытом.

На протяжении 22-летней деятельности компания реализовала ряд проектов, направленных на развитие журналистики в стране. Отметим, что на сегодняшний день около 500 журналистов посетили курсы английского языка, организованные компанией Azercell.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО "Azercell Telekom" было основано в 1996 году. В настоящее время 4,5 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.1% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров, и 86.2% населения. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов "İnvestors İn People".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!