https://news.day.az/economy/1157530.html Азербайджан и BP могут вместе производить нефтегазовое оборудование
Азербайджан и BP могут вместе производить нефтегазовое оборудование
Азербайджан может сотрудничать с BP в области совместного производства нефтегазового оборудования. Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с региональным президентом BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонсом, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики, передает Day.Az.
Министр также отметил, что стороны могут сотрудничать в области альтернативных источников.
В свою очередь, Джонс добавил, что компания BP заинтересована в реализации проектов в области альтернативной энергии в Азербайджане.
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