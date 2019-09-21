Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
9 сентября
|
1,7
|
16 сентября
|
1,7
|
10 сентября
|
1,7
|
17 сентября
|
1,7
|
11 сентября
|
1,7
|
18 сентября
|
1,7
|
12 сентября
|
1,7
|
19 сентября
|
1,7
|
13 сентября
|
1,7
|
20 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0026 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8785 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
9 сентября
|
1,8680
|
16 сентября
|
1,8825
|
10 сентября
|
1,8774
|
17 сентября
|
1,8722
|
11 сентября
|
1,8788
|
18 сентября
|
1,8811
|
12 сентября
|
1,8724
|
19 сентября
|
1,8766
|
13 сентября
|
1,8818
|
20 сентября
|
1,8799
|
Средний курс за неделю
|
1,8629
|
Средний курс за неделю
|
1,8785
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0265 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
9 сентября
|
0,0259
|
16 сентября
|
0,0266
|
10 сентября
|
0,0259
|
17 сентября
|
0,0266
|
11 сентября
|
0,0260
|
18 сентября
|
0,0264
|
12 сентября
|
0,0260
|
19 сентября
|
0,0264
|
13 сентября
|
0,0263
|
20 сентября
|
0,0265
|
Средний курс за неделю
|
0,0260
|
Средний курс за неделю
|
0,0265
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0009 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2975 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
9 сентября
|
0,2974
|
16 сентября
|
0,2964
|
10 сентября
|
0,2954
|
17 сентября
|
0,2967
|
11 сентября
|
0,2947
|
18 сентября
|
0,2982
|
12 сентября
|
0,2954
|
19 сентября
|
0,2990
|
13 сентября
|
0,3006
|
20 сентября
|
0,2973
|
Средний курс за неделю
|
0,2967
|
Средний курс за неделю
|
0,2975
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