На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

9 сентября

1,7

16 сентября

1,7

10 сентября

1,7

17 сентября

1,7

11 сентября

1,7

18 сентября

1,7

12 сентября

1,7

19 сентября

1,7

13 сентября

1,7

20 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0026 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8785 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

9 сентября

1,8680

16 сентября

1,8825

10 сентября

1,8774

17 сентября

1,8722

11 сентября

1,8788

18 сентября

1,8811

12 сентября

1,8724

19 сентября

1,8766

13 сентября

1,8818

20 сентября

1,8799

Средний курс за неделю

1,8629

Средний курс за неделю

1,8785

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0265 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

9 сентября

0,0259

16 сентября

0,0266

10 сентября

0,0259

17 сентября

0,0266

11 сентября

0,0260

18 сентября

0,0264

12 сентября

0,0260

19 сентября

0,0264

13 сентября

0,0263

20 сентября

0,0265

Средний курс за неделю

0,0260

Средний курс за неделю

0,0265

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0009 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2975 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

9 сентября

0,2974

16 сентября

0,2964

10 сентября

0,2954

17 сентября

0,2967

11 сентября

0,2947

18 сентября

0,2982

12 сентября

0,2954

19 сентября

0,2990

13 сентября

0,3006

20 сентября

0,2973

Средний курс за неделю

0,2967

Средний курс за неделю

0,2975

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