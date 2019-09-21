На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 9 сентября 1,7 16 сентября 1,7 10 сентября 1,7 17 сентября 1,7 11 сентября 1,7 18 сентября 1,7 12 сентября 1,7 19 сентября 1,7 13 сентября 1,7 20 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0026 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8785 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 9 сентября 1,8680 16 сентября 1,8825 10 сентября 1,8774 17 сентября 1,8722 11 сентября 1,8788 18 сентября 1,8811 12 сентября 1,8724 19 сентября 1,8766 13 сентября 1,8818 20 сентября 1,8799 Средний курс за неделю 1,8629 Средний курс за неделю 1,8785

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0265 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 9 сентября 0,0259 16 сентября 0,0266 10 сентября 0,0259 17 сентября 0,0266 11 сентября 0,0260 18 сентября 0,0264 12 сентября 0,0260 19 сентября 0,0264 13 сентября 0,0263 20 сентября 0,0265 Средний курс за неделю 0,0260 Средний курс за неделю 0,0265

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0009 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2975 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 9 сентября 0,2974 16 сентября 0,2964 10 сентября 0,2954 17 сентября 0,2967 11 сентября 0,2947 18 сентября 0,2982 12 сентября 0,2954 19 сентября 0,2990 13 сентября 0,3006 20 сентября 0,2973 Средний курс за неделю 0,2967 Средний курс за неделю 0,2975

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