В Азербайджане подорожали золото и серебро
Цены на золото и серебро в Азербайджане четвертого октября повысились по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 16,2775 маната, до 2563,5235 маната, унция серебра - на 0,028 маната, до 29,9009 маната, унция платины подешевела на 1,5895 маната, до 1505,4775 маната, унция палладия - на 54,74 маната, до 2819,8240 маната.
|
Название
|
04.10.2019
|
03.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2563,5235
|
2547,2460
|
Серебро
|
XAG
|
29,9009
|
29,8729
|
Платина
|
XPT
|
1505,4775
|
1507,0670
|
Палладий
|
XPD
|
2819,8240
|
2874,5640
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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