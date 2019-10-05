Европейский банк может принять участие в приватизации Межбанка Азербайджана
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов рассмотреть вопрос о содействии в процессе приватизации Международного банка Азербайджана (МБА). Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в ЕБРР.
"ЕБРР поддерживает намерения властей Азербайджана приватизировать МБА. Мы по-прежнему поддерживаем регулярные контакты как с МБА, так и с властями, и будем рады рассмотреть вопрос об оказании помощи в процессе разгосударствления банка по мере необходимости", - сказали в ЕБРР.
Отметим, что МБА находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка.
Банк действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков Азербайджана.
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