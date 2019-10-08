В последнее время распространились предвзятые неприятные новости в банковском секторе, в частности об ОАО "АтаБанк".

"В связи с этим АтаБанк выражает сожаление по поводу передачи этими сайтами общественности необъективной информации и хочет донести следующее.

Во-первых, хотелось бы отметить, что данное новостное сообщение, освещенное в СМИ, не основывается ни на каких фактах. Банк продолжает свою стабильную деятельность. Также клиенты осуществляют безналичные транзакции, а такие операции, как обналичивание денежных сумм, производятся в очередном порядке. Притом, существуют государственные органы по регулированию банковского сектора, и полномочия этого регулирования принадлежат только им. Банк продолжает поддерживать ежедневные деловые отношения с этими структурами.

К сожалению, такого рода информация, написанная без уточнения позици банка и против правил журналистской этики, может привести к замешательству среди клиентов и подорвать их доверие к банковскому сектору.

Также хотелось бы подчеркнуть, информационные сайты, освещающие подобные безосновательные новости, которые подрывают успешную политику государства в отношении банковского сектора, должны будут ответить перед законом. По этой причине призываем представителей прессы не распространять необоснованную информацию, - говорится в пресс-релизе "АтаБанк".

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