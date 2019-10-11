https://news.day.az/economy/1164826.html Джавид Гурбанов о перевозке пассажиров по БТК
Джавид Гурбанов о перевозке пассажиров по БТК
Азербайджан помогает соседним странам в целях организации пассажирских перевозок по железнодорожному коридору Баку-Тблиси-Карс.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов.
По словам главы АЖД, Азербайджан полностью готов к перевозке пассажиров по БТК.
"Но у грузинской и турецкой сторон нет необходимых для перевозки пассажиров локомотивов. А у имеющихся локомотивов существуют проблемы с тормозной системой. Азербайджан старается оказать всяческую помощь странам-партнерам для решения этих задач", - добавил Гурбанов.
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