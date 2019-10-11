Азербайджан помогает соседним странам в целях организации пассажирских перевозок по железнодорожному коридору Баку-Тблиси-Карс.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов.

По словам главы АЖД, Азербайджан полностью готов к перевозке пассажиров по БТК.

"Но у грузинской и турецкой сторон нет необходимых для перевозки пассажиров локомотивов. А у имеющихся локомотивов существуют проблемы с тормозной системой. Азербайджан старается оказать всяческую помощь странам-партнерам для решения этих задач", - добавил Гурбанов.

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