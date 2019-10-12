https://news.day.az/economy/1165269.html Афганистан готов к расширению сотрудничества с SOCAR
Афганистан готов к расширению сотрудничества с SOCAR
Афганистан проявляет интерес к развитию сотрудничества с госнефтекомпанией Азербайджана SOCAR, сообщает в субботу Trend со ссылкой на SOCAR.
Данный вопрос обсуждался на встрече президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и министра торговли и промышленности Афганистана Аджмала Ахмади, которая состоялась накануне.
Было отмечено, что нефтепродукты Азербайджана на топливном рынке Афганистана занимают особое место.
Ахмади отметил, что Афганистан готов к расширению сотрудничества с SOCAR.
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