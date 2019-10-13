В Варшаве состоялось открытие центрального офиса Ассоциации азербайджанцев Польши, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В церемонии открытия приняли участие председатель комитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов.

Руководитель Ассоциации Халил Гасанов познакомил гостей с офисом, подробно проинформировал о дальнейшей работе и предстоящих задачах. Было отмечено, что главной целью открытия офиса является объединение азербайджанцев, живущих в Польше, координация их деятельности.

Ассоциация азербайджанцев Польши была учреждена в 2019 году в Варшаве и объединяет вокруг себя в основном азербайджанских бизнесменов, живущих в Польше.

После открытия центрального офиса состоялась встреча с собравшимися на мероприятии азербайджанскими бизнесменами.

Председатель комитета рассказал о значимости ассоциации и подчеркнул важность ее деятельности в объединении азербайджанцев. Он рассказал о живущих в Польше азербайджанцах, созданных ими организациях, отметил также, что при необходимости комитет окажет поддержку в открытии здесь воскресных азербайджанских школ. Ф.Мурадов отметил, что комитет держит в центре внимания каждого нашего соотечественника, живущего за рубежом.

Затем исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Эльшад Алиев подробно проинформировал участников мероприятия о руководимом им Фонде.

Посол Гасан Гасанов, передав свои поздравления по случаю открытия центрального офиса, отметил, что посольство готово сотрудничать с Ассоциацией азербайджанцев Польши в деле осуществления совместной деятельности живущих в Польше азербайджанцев, их интеграции в общество.

Посол высоко оценил визит председателя комитета в Польшу, довел до внимания, что постепенно растет число азербайджанцев, получающих образование, живущих и работающих в этой стране, уже около 200 наших соотечественников получили гражданство Республики Польша.

В заключение Мурадов подарил Ассоциации азербайджанцев Польши книги об истории и культуре Азербайджана.

Встреча завершилась обменом мнениями.

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