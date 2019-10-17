В следующем году в Азербайджане снова повысятся пенсии.

Об этом, как сообщает Day.Az, в частности сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на экономическом совещании, прошедшем при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве 15 октября.

Министр отметил, что поскольку обязательства государственного бюджета и в этом году были построены на модели сбалансированного бюджета, объем трансферта значительно снизился. При том, что в прошлом году выплаты населению увеличились на 1,1 миллиарда манатов, на трансферт было выделено всего 89 миллионов манатов. А это свидетельствует о том, что средства в размере более 1 миллиарда манатов были обеспечены за счет роста доходов Государственного фонда социальной защиты и не создавали дополнительной нагрузки на бюджет.

Бабаев добавил, что согласно подготовленным прогнозам, в следующем году планируется обеспечить рост среднемесячных трудовых пенсий в стране на 16 процентов и довести сумму среднемесячной пенсии до 293 манатов.

"В результате проводимой оптимизации, а также отмены необоснованных пенсий уже в течение 9 месяцев текущего года было сэкономлено 99 миллионов манатов. В предстоящие периоды эта сумма еще больше увеличится и будет обеспечен устойчивый рост трудовых пенсий", - сказал Бабаев.

Министр отметил, что минимальные трудовые пенсии доведены до 200 манатов, и, таким образом, наша страна занимает первое место на пространстве СНГ по индексу покупательной способности. Он добавил, что по покупательной способности среднемесячной пенсии наша страна может войти в первую двойку стран на пространстве СНГ.

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