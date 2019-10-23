С 2020 года продажа мяса в Азербайджане на четыре года будет освобождена от уплаты НДС.

Это отражено в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Однако налоговая льгота не касается мяса, отправляемого на переработку, за исключением разделанного и замороженного мяса.

В документе также предлагается продлить до 2023 года срок порядка, применяемого с 2017 года по освобождению от НДС продажи птичьего мяса, кормов и кормовых добавок, используемых в животноводческих и птицеводческих хозяйствах.

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