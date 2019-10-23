https://news.day.az/economy/1168437.html В Азербайджане подешевеет мясо
В Азербайджане подешевеет мясо
С 2020 года продажа мяса в Азербайджане на четыре года будет освобождена от уплаты НДС.
Это отражено в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Однако налоговая льгота не касается мяса, отправляемого на переработку, за исключением разделанного и замороженного мяса.
В документе также предлагается продлить до 2023 года срок порядка, применяемого с 2017 года по освобождению от НДС продажи птичьего мяса, кормов и кормовых добавок, используемых в животноводческих и птицеводческих хозяйствах.
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