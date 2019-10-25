Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил учетную ставку c 8 до 7,75 процента.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, стабилизация цен на нефть в последние месяцы, низкая инфляция и стабильная макроэкономическая ситуация обусловили снижение ставки.

Решение вступило в силу с 25 октября.

Это уже седьмое снижение учетной ставки в 2019 году.

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