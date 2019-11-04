Процентный доход Amrahbank увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, к концу третьего квартала 2019 года процентные доходы Amrahbank увеличились на 2 710 000 AZN или на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8 700 000 AZN.

Депозитный портфель банка также увеличился. По состоянию на 30 сентября 2019 года счета клиентов банка, включая срочные и депозиты до востребования, составили 163 390 000 AZN, что больше на 1 900 000 AZN или на 1,17%, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 30 сентября 2019 года кредитный портфель Amrahbank составлял 100 226 000 AZN.

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