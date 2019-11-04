Ведущий оператор мобильной связи инициирует еще один цифровой проект по защите детей от нежелательного интернет-контента.

Успешно продолжая свою социальную ответственность с помощью инновационных технологий, Azercell Telecom в сотрудничестве с DOCOMO Digital, мировым провайдером мобильных коммерческих решений, объявляет эксклюзивный образовательный и развлекательный цифровой контент под названием "Azercell Kids" (kids.azercell.com).

Учитывая, что более 98% детей в возрасте до восьми лет живут в домах, где используется хотя бы одно мобильное устройство, неудивительно, что за последние 12 месяцев категория приложений "Kids & family" была загружена более 4,4 млрд раз по всему миру в магазинах Google Play и iOS. Родители в то же время все больше обеспокоены проблемами вокруг неконтролируемого доступа к цифровому контенту и безопасности. Приложение "Azercell Kids" (kids.azercell.com) было разработано для решения этих проблем при одновременном предоставлении наиболее популярного цифрового контента, отфильтрованного по возрасту детей.

С помощью Azercell Kids будет доступно специальное сочетание местных и глобальных материалов из более чем 40 ведущих брендов, основанное на предпочтениях детей в Азербайджане. В дополнение к полному родительскому контролю, Azercell Kids также предложит родителям панель управления использованием для мониторинга времени, затраченного детьми. Azercell Kids доступна как через Интернет, так и в качестве приложения iOS или Android. Абоненты Azercell, как пользователи фактурной, так и нефактурной линии могут с легкостью подключиться к Azercell Kids.

Чтобы активировать услугу достаточно набрать на экране телефона короткий номер *304# YES и скачать "Azercell Kids" через Appstore или Google play market. Активировав приложение "Azercell Kids" абоненты смогут в течении семи дней пользоваться услугой бесплатно, а за последующие дни у них будет вычитываться 0.35AZN за каждый день соответственно.

Azercell всегда уделял большое внимание вопросам кибербезопасности и безопасного использования Интернета, продолжая масштабные тренинги на тему "Интернет безопасность и цифровое гражданство" с целью повышения осведомленности и эффективности в этой области.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО "Azercell Telekom" было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский

полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов "İnvestors İn People".

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