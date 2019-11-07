В отеле Landmark прошло мероприятие "Networking. Global Volunteer и профессиональная среда", организованное Международной молодежной организацией AIESEC Азербайджан при поддержке Бакинского Американского центра и мобильного оператора NAR. Об этом сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.

Целью мероприятия было объединение профессионалов из разных сфер бизнеса и молодежи, предоставление информации о программах обмена AIESEC в Азербайджане. В ходе этого мероприятия участники выслушали участников программы обмена, и провели содержательные беседы с профессионалами компании.

На церемонии открытия президент AIESEC Азербайджан Ашраф Гусейнов рассказал о деятельности организации и выразил глубокую благодарность всем участникам и партнерам. Директор по корпоративным коммуникациям Nar Азиз Ахундов выступил с речью о деятельности Nar и их молодежной политике. Али Ибрагим рассказал о Бакинском Американском Центре и его деятельности.

В первой части мероприятия участники программы Global Volunteer от AIESEC Азербайджан Ахмадийя Гаджиев, Гамар Годжаева, Рамиль Рахимзаде и Нармин Алиева поделились своим опытом и интересными историями.

Во второй части представитель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Талех Гасымов рассказал о "Лидерстве", координатор предпринимательской программы Youth Inc. Джамал Агаев рассказал об "Инновациях", директор по персоналу Ernst & Young Самира Шабанова поделилась своими знаниями по "Подбору персонала".

На третьей части мероприятия прошла карьерная выставка. Свои вакансии представили такие компании, как Deloitte, Nobel Oil, Gilan Holding, Azersun Holding, UniBank, SOCAR, Araz Supermarket, ASAN Kadr, KOB и другие.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

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