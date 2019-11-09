Темпы строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, будут рассмотрены 11 ноября, передает Trend со ссылкой на министерство энергетики Болгарии, передает Day.Az.

Инспекция будет проходить на территории между селами Воеводино и Орлово в Болгарии.

В инспекции примут участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, вице-премьер Томислав Дончев, председатель Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (EWRC) Иван Иванов.

"Реализация приоритетного проекта IGB имеет ключевое значение для диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в Юго-Восточной Европе", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая в Болгарии.

Интерконнектор IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будет направлено на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля - в объеме 0,3 миллиарда кубометров, на краткосрочные рынки.

На втором этапе, также в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции.

4,5 миллиарда кубометров газа будет направлено на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа - на краткосрочные рынки.

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