Субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) демонстрируют свою продукцию и услуги на 10-й Азербайджанской международной выставке в области охраны окружающей среды Сaspian Ecology, которая с 13 ноября проходит в Бакинским Экспо-центре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство развития МСБ, на специальном стенде, отведенном субъектам МСБ при поддержке "ВР" и "Paşa Holdinq", предприниматели демонстрируют органические растительные масла, изготовленные методом холодного отжима, экологические сумки, продукцию повторной переработки, средства альтернативной энергии, водяные и ветряные турбины, солнечные батареи, экологически чистые продукты питания, сухофрукты, чай и другую продукцию.

Продукция субъектов МСБ вызывает большой интерес местных посетителей и зарубежных гостей выставки.

Одним из основных направлений деятельности Агентства является поддержка МСБ при выходе на рынки. С этой целью Агентство оказывает поддержку всем субъектам МСБ в рамках различных механизмов государственной поддержки, в том числе участие предпринимателей в специализированных выставках. В рамках этой поддержки субъекты МСБ демонстрируют широкой аудитории свою продукцию и услуги, расширяют возможности реализации, создают новые бизнес-связи.

Отметим, что выставка Caspian Ecology 2019 продлится до 15 ноября.