Компания "Rapid Solutions", которая уже свыше 23-х лет предоставляет профессиональные услуги в Каспийском регионе и за его пределами в нефтегазовом, морском, промышленном, коммерческом и телекоммуникационном рынках, 16-го ноября 2019-го года отметила 650-летие выдающегося азербайджанского поэта Имадеддина Насими, посадив более ста деревьев на территории поселка Гарадаг.

Стоит также отметить, что Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 2019 год был объявлен "годом Насими". По этому случаю Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева также выдвинула инициативу посадить 650 тысяч деревьев в целях мирового освещения 650-летия поэта Насими и прославления его культурного наследия.

Мероприятия по посадке деревьев были вдохновлены самими произведениями великого поэта, который неоднократно воспевал величие природы и силу человечества в своих стихах. Поскольку мероприятия по озеленению являются доказанным средством по борьбе с загрязнением воздуха, выбрав промышленную зону Гарадага для выращивания деревьев, компания Rapid Solutions верит, что каждое посаженное дерево через 10 лет будет способно очистить атмосферу от 21кг углекислого газа и от тонны выбросов углекислого газа уже через 40 лет.

Вдобавок к высаженным деревьям сама загрязнённая территория также была очищена сотрудниками компании и от пластиковых отходов. Компания "Rapid Solutions" и в дальнейшем видит своим долгом продолжить работу по внедрению инновационных методов и мероприятий для восстановления здоровой естественной среды обитания человека, продвигая принципы утилизации, озеленения и реконструкции зданий, отвечающие современным требованиям и тенденциям.