14 ноября состоялось грандиозное открытие бутика Glampire в новой локации, на котором бутик вновь удивил своих гостей уникальными моделями швейцарских часов, специально привезенных по случаю мероприятия.

В первую половину вечера историк, журналист, бакиновед Фуад Ахундов заинтересовал своим рассказом об историческом духе города, о роли часов в жизни бакинцев. Его захватывающее выступление о скоротечности времени и его влиянии на облик столицы погрузило гостей в увлекательную экскурсию в прошлое.

Бакинские ценители часового искусства отправились в путешествие в изысканный мир часов в бутике Glampire, где смогли ознакомиться с эксклюзивными моделями таких швейцарских брендов, как Breguet, Blancpain, Harry Winston, Jaquet Droz, Glashütte Original и OMEGA. Гости также получили возможность участвовать в мастер-классе художника часового бренда Jaquet Droz.

Ознакомиться с представленными часами можно в бутике Glampire по новому адресу: ул. Рашида Бейбутова, 21С, тел.: (+994 12) 499 86 96.