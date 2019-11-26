Бизнес и агро-кредитование заложено в "генах" AccessBank-a. Об этом заявила первый заместитель председателя правления AccessBank-a Евгения Гашикулина.

"Могу подтвердить сказанное цифрами - 95% портфеля приходится на долю бизнес-кредитов. Призыв президента еще раз подтверждает то, что AccessBank идет правильным путем. То, на чем мы фокусируемся, - это активная потребность страны. Наши акционеры единогласно поддерживают этот фокус. Во многих странах малый бизнес является существенным катализатором для роста экономики. Мы видим свою роль не только в цифрах, но и осознаем свою социальную ответственность. На сегодняшний день свыше 50% рынка микрокрадитования приходится на долю AccessBank-а. Наше видение заключается в том, что AccessBank продолжит сохранять свои лидерские позиции в этом сегменте за счет активной работы с микро- и малым бизнесом, в том числе и в регионах. Думаю, дополнительным плюсом для нас является то, что примерно 65% роста портфеля генерируется в регионах", - отметила она.