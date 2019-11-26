https://news.day.az/economy/1179588.html Азербайджан может повысить акцизы на ввоз этих автомобилей
Азербайджан может повысить акцизы на ввоз этих автомобилей
Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана планирует повысить акцизы на ввоз автомобилей, срок эксплуатации которых превышает семь лет.
Об этом сказал председатель (ГТК) Сафар Мехтиев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности комитета за первые десять месяцев 2019 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Мехтиева, данное решение исходит из соображений охраны окружающей среды и здоровья людей.
Касаясь вопросов повышения акциза в целом, председатель заявил, что повышение акцизов на табачную и алкогольную продукцию не входит в планы ТГК на следующий год, о чем говорят и цифры прогноза.
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