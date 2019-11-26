Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана планирует повысить акцизы на ввоз автомобилей, срок эксплуатации которых превышает семь лет.

Об этом сказал председатель (ГТК) Сафар Мехтиев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности комитета за первые десять месяцев 2019 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Мехтиева, данное решение исходит из соображений охраны окружающей среды и здоровья людей.

Касаясь вопросов повышения акциза в целом, председатель заявил, что повышение акцизов на табачную и алкогольную продукцию не входит в планы ТГК на следующий год, о чем говорят и цифры прогноза.