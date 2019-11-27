Полный переход к смарт-счетчикам в Азербайджане будет обеспечен до 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор департамента по работе со "Службой ASAN" и электронного управления ОАО "Азеришыг" Эльсевяр Рустамли.

Он сообщил, что в настоящее время около 90 процентов новых абонентов снабжаются именно счетчиками такого типа.

"Согласно дорожной карте, до 2023 года система снабжения электричеством страны должна перейти на "умную сеть". Речь идет не о переходе на карточную систему, а о сетях типа смарт", - сказал Рустамли.