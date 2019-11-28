Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отметил положительные результаты реформ, проведенных руководством Азербайджана. Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Отчет о переходном периоде на 2019-2020 годы", опубликованный ЕБРР в ноябре этого года, передает Day.Az.

В отчете также отразились факторы, обуславливающие развитие экономики Азербайджана и прогнозируемые позитивные перспективы на предстоящий период.

Было отмечено, что передача доходов от добычи углеводородов в другие сектора экономики в последние годы усилила диверсификацию экономики в Азербайджане и частный сектор стал одним из главных приоритетов для общего развития. В отчете также подчеркивается снижение налогов в результате реформ в финансовом секторе, поддерживающих развитие микро-, малых и средних предприятий.

Недавние реформы финансового сектора, стабильность сектора и позитивные тенденции в результате этих реформ также отражены в отчете. Таким образом, было отмечено, что сокращение кредитования в стране прекратилось с 2018 года и начало расти номинальными темпами с конца года на фоне общей макроэкономической стабилизации и возобновления экономического роста. В отчете также отмечается снижение долларизации кредитов и сбережений.

В то же время, в отчете положительно отмечен и подписанный Президентом Ильхамом Алиевым указ об урегулировании проблемных кредитов 28 февраля 2019 года, шаги, предпринятые для развития сектора в соответствии с этим указом, и положительные результаты.