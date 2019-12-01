Запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является частью проекта Южный газовый коридор (ЮГК), знаковое событие, которое повысит значимость стран-участниц проекта в регионе и мире.

Такое мнение высказал Trend известный итальянский журналист, писатель, видный политик и общественный деятель Джульетто Кьеза, передает Day.Az.

"Концепция Южного газового коридора была выдвинута ​​Европейской комиссией еще в 2008 году и обозначила приоритет данного проекта для Европы в плане обеспечения энергетической безопасности. Фактически уже тогда была заложена основа для создания проекта мирового значения, реализация которого была достаточно сложной. Проект имеет колоссальную значимость, поскольку речь идет о новых маршрутах поставок газа на рынки Юго-Восточной и Центральной Европы, что также в интересах Италии. В то же время запуск TANAP усилит роль Азербайджана как надежного стратегического партнера в регионе и мире и укрепит безопасность поставок газа", - продолжил Джульетто Кьеза.

По мнению европейского журналиста, запуск TANAP послужит дальнейшему развитию экономического и политического сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Далее итальянский публицист заявил, что сотрудничество между Азербайджаном и Италией на сегодняшний день успешно развивается, что подтверждает взаимный интерес государств друг к другу.

"Во многом этому способствовала Декларация стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, подписанная пять лет назад, которая интенсифицировала сотрудничество двух стран. Италия занимает ведущее место среди торговых партнеров Азербайджана, между нашими странами налажены хорошие связи в энергетике, и я думаю, что открытие "Южного газового коридора" еще больше укрепит эти связи", - подытожил итальянский публицист.

Отметим, что церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) прошла 30 ноября в районе Ипсала, провинции Эдирне Турции.

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединился с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Отметим, что запуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

В реализации "Южного газового коридора" участвуют семь стран: Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания, Италия.

"Южный газовый коридор" предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор".

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южно-кавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.