Кабинет министров принял решение о внесении изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин", передает Day.Az со ссылкой на сайт Кабмина.

Согласно поправке, срок действия особых пошлин на импорт домашней птицы, яиц, плодоовощной продукции (помидоры, лук, фундук, яблоки, свежий виноград, финики) и соков из них, цемента и клинкера, гипса, кирпича, гипсокартона, кафеля и метлахской плитки продлевается до конца 2021 года.