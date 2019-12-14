В прошлом месяце цены на земельные участки в Баку снизились.

Об этом сказал в субботу Trend директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрет Ибрагимов, передает Day.Az.

По его словам, снижение цен на земельные участки в течение ноября составило 0,14 процента.

Цены на частные дома снизились на 0,91 процента, на коммерческие объекты - на 0,69 процента.

В целом за прошлый месяц цены на рынке недвижимости снизились на 0,11 процента, сказал Ибрагимов.

По словам эксперта, это снижение несет сезонный характер. Он отметил, что ноябрь выдался дождливым и был неблагоприятным для строительства, что поспособствовало снижению цен.

При этом на рынке аренды жилья в прошлом месяце наблюдался рост на 2,4 процента, а рост цен на аренду коммерческих объектов составил 6,21 процента.