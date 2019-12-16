В мае следующего года будет введен в эксплуатацию корабль - паром типа RoPax "Азербайджан".

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) Мехман Мехтиев, передает Day.Az.

По его словам, с помощью данного судна - парома можно будет перевозить вагоны, грузы, а также до 100 пассажиров.

"Завершен очередной этап строительства нового судна - парома "Азербайджан" типа RoPax. Длина уникального судна составляет 154,5 метра, ширина - 17,7 метра, скорость - 14 узлов. Паром способен перевозить 56 вагонов, 50 грузовиков и 100 пассажиров. Концепция судна такого типа, экипаж которого состоит из 30 человек, разработана совместно с Одесским морским инженерным бюро и опытными специалистами ASCO", - отметил Мехтиев.

По его словам, оставшиеся строительные и монтажные работы будут продолжены в боковом корпусе судостроительного завода. С этой целью корабль был погружен в воду.

Судно "Азербайджан", наряду с еще одним строящимся судном, внесет важный вклад в перевозку транзитных грузов, проходящих через Каспий по Восточно-Западному транспортному коридору.