Азербайджан увеличил экспорт газа в 2019 году

В 2019 году Азербайджан экспортировал 12,54 миллиарда кубометров газа, что в 1,2 раза больше показателя аналогичного периода 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно данным бюллетеня, в денежном выражении объем экспорта природного газа составил 2,4 миллиарда долларов, увеличившись в 1,6 раза.

За 2018 год страна экспортировала восемь миллиардов кубометров газа стоимостью 1,5 миллиарда манатов.

Всего в 2019 году общий объем экспорта Азербайджана в денежном выражении составил 19,63 миллиарда долларов, что на 0,92 процента превышает показатель аналогичного периода 2018 года.