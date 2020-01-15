Азербайджан сумел серьезно увеличить доступность электроэнергии - ВИДЕО

В последние годы Азербайджан сумел серьезно увеличить доступность электроэнергии, что связано с развитием инфраструктуры.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah." сказал Trend экономист-эксперт Вугар Байрамов, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что развитие инфраструктуры придает импульс практически беспрерывному электроснабжению не только в столице и крупных городах, но и в других районах страны. Производство электроэнергии также создало благоприятные условия с точки зрения наращивания её экспорта.

Байрамов подчеркнул, что рост экспорта электроэнергии создает условия для увеличения объема валюты, поступающей в страну: "Если раньше были трудности в обеспечении потребности в электроэнергии посредством местного производства, то теперь Азербайджан не только обеспечивает внутренние потребности, но и экспортирует электроэнергию, внося вклад в увеличение валютных резервов".