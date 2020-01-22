Открытие в Азербайджане регионального центра ВЭФ выводит страну на совершенно другой уровень - американский политолог

Подписание документов об открытии в Азербайджане аффилированного регионального центра Всемирного экономического форума - это очень весомое достижение, которое выводит страну на совершенно другой уровень.

Об этом сказал Trend американский политолог Грэг Вайнер (Greg Wiener), передает Day.Az.

Политолог отметил, что Азербайджан - одно из самых стабильных и политически предсказуемых государств региона, и открытие в Азербайджане регионального центра Всемирного экономического форума укрепит лидерство страны: "Кроме того, это даст Азербайджану дополнительный импульс в процессе привлечения инвестиций. Вне всякого сомнения, это очень большой прорыв для Азербайджана в сфере интеграции в международную экономическую систему. Подписание подобного рода документов демонстрирует высокий уровень доверия к Баку и будет способствовать тому, что международное инвестиционное сообщество, вне всякого сомнения, будет куда более доброжелательно настроено по отношению к Азербайджану и с большим чувством доверия будет вкладывать деньги в страну".

По мнению американского эксперта, Азербайджан, будучи лидером в регионе, может брать на себя ответственность помогать в развитии другим странам. Грэг Вайнер также считает, что открытие регионального центра экономического форума в Азербайджане придаст серьезный импульс развитию ненефтяного сектора.

"ВЭФ привлечет в Азербайджан инвестиции, что благоприятно скажется практически на всех сферах ненефтяного сектора, а в особенности на туризме. Одним словом, ВЭФ откроет для Азербайджана широкие возможности", - сказал политолог.

Напомним, что в Азербайджане откроется аффилированный региональный центр Всемирного экономического форума. Соответствующий протокол о намерениях был подписан в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде. Азербайджан является одной из первых стран, подписавших с Давосским форумом этот важный документ.

В ходе встречи было подчеркнуто, что такие центры создаются в немногих странах, и их основная цель заключается в осуществлении возможностей, обусловивших Четвертую промышленную революцию.