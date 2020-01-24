https://news.day.az/economy/1196933.html Азербайджан всерьез намерен усиливать свою роль в мировой экономике - украинский эксперт об итогах Давосского форума

Азербайджан всерьез намерен усиливать свою роль в мировой экономике - украинский эксперт об итогах Давосского форума

Экономика, 24 января 2020 23:20 740

Азербайджан всерьез намерен увеличивать и усиливать свою роль в мировой экономике.

Об этом Day.Az сказал известный украинский эксперт, политолог Сергей Запорожский, комментируя итоги завершившегося в Давосе ежегодного заседания Всемирного экономического форума. 

По словам Запорожского, об этом в том числе говорит решение об открытии в Баку регионального офиса ВЭФ. 

"Пока подписан только протокол о намерениях, но это говорит о том, что Азербайджан всерьез намерен увеличивать и усиливать свою роль в мировой экономике. Это свидетельствует о стратегическом планировании развития страны Президентом Ильхамом Алиевым", - отметил эксперт.

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По его словам, визит азербайджанского лидера в Давос был очень плодотворным. "У Президента Азербайджана было очень много встреч и переговоров, включая разговор с генсеком ОПЕК. В ходе этой встречи Мохаммед Баркиндо дал высокую оценку предложению Ильхама Алиева работать совместно всем странам-экспортерам нефти, а не только членам ОПЕК", - подчеркнул Запорожский.

Говоря о сотрудничестве между Азербайджаном и Украиной, эксперт отметил, что несмотря на то, что между Украиной и Азербайджаном существуют двусторонние контакты и наработки в плане торговли и инвестиций, пока Азербайджан для Украины является ведущим стратегическим партнером только в поставках нефти.

"Около 80%, импортируемой Украиной нефти, приходит из Азербайджана. В свою очередь, у Украины неплохие позиции в поставках в Азербайджан агропромышленной продукции. Вполне вероятно, что важным и значимым станет расширение сотрудничества в оборонной сфере. Там есть уже совместные проекты и реальный обоюдный интерес к новым. В остальных сферах, сторонам еще только предстоит искать взаимовыгодный интерес., так как годовой товарооборот в 1 миллиард долларов, из которых 30% приходится на нефть, явно говорит о том, что потенциал сотрудничества далеко не исчерпан", - заключил Сергей Запорожский. 

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