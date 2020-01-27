Standard & Poor's прогнозирует значительный рост валютных резервов Центробанка Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) ожидает, что резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в 2020-2023 годах вырастут с 6,2 до 7,5 миллиарда долларов, а среднегодовой рост прогнозируется на отметке 5,1 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

В частности, по прогнозам агентства, резервы Центробанка в 2020 году вырастут на 4,5 процента - до 6,52 миллиарда долларов, в 2021 - на 7,1 процента - до 6,99 миллиарда долларов, в 2022 - на 5,3 процента - до 7,36 миллиарда долларов, в 2023 году - на 2,1 процента - до 7,52 миллиарда долларов.

Агентством также было отмечено, что в случае воздействия внешних потрясений, таких как негативная динамика мировых цен на нефть, реальные показатели роста могут значительно отойти от прогноза. Тем не менее, S&P считает, что во избежание значительного сокращения валютных резервов в такой ситуации, правительство Азербайджана позволит обменному курсу стабилизироваться, как это происходило, когда после отмены привязки маната к доллару, в период плавания обменный курс стабилизировался на уровне 1,7 маната за доллар.

Согласно прогнозу, доверие потребителей будет постепенно укрепляться на фоне стабильности курса нацвалюты и уровня инфляции, а также повышения минимального размера оплаты труда и социальных выплат в 2019 году - факторов, обеспечивающих некоторый экономический рост.

Отметим, что согласно данным ЦБА, валютные резервы Центробанка за истекший период 2019 года выросли на 11 процентов и составили 6,2 миллиарда долларов. Активы страны по международной инвестиционной позиции (111 миллиардов долларов) в два раза превышают обязательства (54 миллиарда долларов), что свидетельствует о высокой международной платежеспособности Азербайджана и его роли в качестве международного кредитора.

Также напомним, что международное агентство Standarts & Poors подтвердило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана на уровне "BB+/B, основываясь на внушительных внешних активах Государственного нефтяного фонда Азербайджана, налогово-бюджетной политике и низком государственном доле страны, компенсирующем пока еще не совсем крепкую эффективность национальных институтов.