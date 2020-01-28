Австрийцы хотят инвестировать в экономические зоны Азербайджана

Австрийские инвесторы могут проявить интерес к специальным экономическим зонам (СЭЗ) Азербайджана, сказали Trend в Федеральном министерстве по цифровым и экономическим вопросам Австрии, передает Day.Az.

"План Азербайджана по развитию ненефтяного сектора и сосредоточению внимания на таких секторах, как инфраструктура, водоснабжение, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, расширение железных дорог и защита окружающей среды может открыть возможности для сотрудничества в новых сферах и обеспечить привлекательный инвестиционный потенциал. Специальные экономические зоны и индустриальные парки в регионах также могут представлять интерес для австрийских инвесторов", - сказали в министерстве.

Кроме того, в ведомстве заявили, что меморандум о взаимопонимании, подписанный между австрийской компанией ÖBB Rail Cargo и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в декабре 2017 года, является важной вехой на пути укрепления сотрудничества и обеспечивает хорошую основу для дальнейших шагов, которые приведут к реализации совместных проектов.

Далее в министерстве отметили, что объем двусторонней торговли и инвестиций между Азербайджаном и Австрией значительно ниже нынешнего потенциала.

"В 2018 году объем двусторонней торговли достиг около 422 миллионов евро (469,5 миллиона долларов). В течение первых десяти месяцев 2019 года наблюдалась тенденция к росту как экспорта, так и импорта: экспорт из Австрии в Азербайджан составил около 69 миллионов евро (+52 процента). Импорт из Азербайджана составил около 423 миллионов евро (+ 28 процентов), при этом нефть и нефтепродукты составляют самую большую долю (99,8 процента). Австрия экспортирует в Азербайджан железо и сталь, машины, медицинские и фармацевтические продукты, электрические машины и оборудование. В настоящее время на азербайджанском рынке работают около 15 австрийских компаний", - сказали в федеральном министерстве.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, объем двусторонней торговли между Азербайджаном и Австрией по состоянию на 2019 год составил 268,1 миллиона долларов. Согласно данным, объем экспорта из Азербайджана в Австрию составил 185,7 миллиона долларов, а импорт из Австрии составил 82,3 миллиона долларов.