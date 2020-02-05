По состоянию на 31 января 2020 года, валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 6,34 миллиарда долларов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на статистические данные ЦБА.

С начала года валютные резервы Центробанка выросли на 2,2 процента, с 6,2 миллиарда долларов. В годовом исчислении рост валютных резервов составил 12,1 процента.

В течение января валютные резервы ЦБА увеличились на 140 миллионов манатов (0,7 процента).

Денежная масса на конец января составила 11,543 миллиарда манатов, что на пять процентов меньше, чем по итогам 2019 года. В годовом же исчислении рост денежной массы составил 32,5 процента.

В течение января объем денежной массы в стране сократился на 607,5 миллиона манатов.