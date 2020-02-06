Консолидированный бюджет Азербайджана за 2019 год исполнен с профицитом в 7,3 миллиарда манатов, что почти втрое выше прогноза. Об этом сообщает Trend со ссылкой на слова министра финансов Самира Шарифова на заседании коллегии министерства финансов, посвященном итогам 2019 года и задачам, поставленным перед министерством в 2020 году, передает Day.Az.

По словам Шарифова, доходы консолидированного бюджета исполнены на 33,8 миллиарда манатов, или 9,4 процента больше, по сравнению с 2018 годом, а расходы - на 26,5 миллиарда манатов.

Доходы государственного бюджета в 2019 году, в свою очередь, были исполнены на 24,2 миллиарда манатов, или на 4,5 процента больше утвержденного прогноза, а расходы составили 24,4 миллиарда манатов, или на три процента меньше прогнозируемого объема.

Соответственно, дефицит государственного бюджета составил 207 миллионов манатов против прогноза в два миллиарда манатов, тем самым показав десятикратное сокращение по отношению к прогнозируемому объему, достигнутое прежде всего, благодаря выполнению налоговыми и таможенными органами прогнозов по доходам бюджета, а также рациональной экономии средств.