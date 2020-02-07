В 2019 году было открыто 150 000 рабочих мест и десятки тысяч предпринимателей приступили к экономической деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на церемонии открытия Дома МСБ в Хачмазе сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В целом, отметил Джаббаров, благодаря социально-экономическим реформам, проведенным по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, прошедший год был очень удачным для государства в плане обеспечения людей занятостью.

Министр отметил, что в мировой экономике идут глобальные изменения, и одним из трендов является повышение роли самозанятых людей, и Азербайджан в этом плане не исключение.

Напомним, что сегодня Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане сдало в эксплуатацию первый Дом МСБ в Хачмазе

На церемонии открытия присутствовал министр экономики Микаил Джаббаров, председатель правления агентства Орхан Мамедов и глава ИВ Хачмазского района Эльнур Рзаев а также предприниматели Губа-Хачмазского экономического района и представители СМИ

Присутствовавшие на мероприятии предприниматели отметили роль Дома МСБ в их деятельности, и выразили признательность главе государства за отличные условия для ведения частного предпринимательства.