Микаил Джаббаров: Прошлый год был очень удачным в плане обеспечения граждан занятостью
В 2019 году было открыто 150 000 рабочих мест и десятки тысяч предпринимателей приступили к экономической деятельности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на церемонии открытия Дома МСБ в Хачмазе сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В целом, отметил Джаббаров, благодаря социально-экономическим реформам, проведенным по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, прошедший год был очень удачным для государства в плане обеспечения людей занятостью.
Министр отметил, что в мировой экономике идут глобальные изменения, и одним из трендов является повышение роли самозанятых людей, и Азербайджан в этом плане не исключение.
Напомним, что сегодня Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане сдало в эксплуатацию первый Дом МСБ в Хачмазе
На церемонии открытия присутствовал министр экономики Микаил Джаббаров, председатель правления агентства Орхан Мамедов и глава ИВ Хачмазского района Эльнур Рзаев а также предприниматели Губа-Хачмазского экономического района и представители СМИ
Присутствовавшие на мероприятии предприниматели отметили роль Дома МСБ в их деятельности, и выразили признательность главе государства за отличные условия для ведения частного предпринимательства.
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