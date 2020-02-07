Кабинет министров Азербайджана прокомментировал решение об отмене пошлин на импорт семенного картофеля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Кабмин, решение принято с целью поддержки производства раннего картофеля.

Согласно решению, освобождение импорта семенного картофеля от таможенных пошлин будет применяться месяцем раньше прежнего. Если до этого импортеры семенного картофеля освобождались от пошлин в марте, апреле и мае, то теперь они будут освобождены от госпошлин в феврале, марте и апреле.

После импорта семенного картофеля, на его перевозку, сортировку, проращивание в тепличных условиях требуется 20-25 дней в зависимости от объема продукции и рабочей силы. В результате импортированный в мае картофель получается посадить только в июне, а в этом месяце вегетационный период картофеля в горных районах находится между фазами появления всходов и бутонизации, таким образом снижается экономическая выгода.

После вынесения упомянутого решения, первый урожай, полученный из семян, импортированных беспошлинно, будет собираться не в мае, а в апреле. Это в свою очередь способствует повышению урожайности и обилию урожая, снижению производственных расходов фермеров и себестоимости раннего картофеля.