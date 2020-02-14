В январе 2020 года объем экспорта из Стамбула, Анкары и Измира в Азербайджан составил 80,658 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции, передает Day.Az.

Как отметили в министерстве, за указанный период экспорт из Стамбула в Азербайджан вырос на 45,49 процента, по сравнению с экспортом января 2019 года, составив 69,667 миллиона долларов.

"В январе 2020 года экспорт из Анкары в Азербайджан сократился на 8,61 процента по сравнению с январем 2019 года и составил 6,310 миллиона долларов", - заявили в министерстве.

По данным министерства, в январе этого года экспорт из Измира в Азербайджан вырос на 7,37 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 4,681 миллиона долларов.

В министерстве отметили, что в январе 2020 года экспорт Турции в Азербайджан вырос на 33,58 процента по сравнению с январем 2019 года, составив 118,318 миллиона долларов.