https://news.day.az/economy/1203409.html Подготовлено презентационное видео о деятельности Агентства по развитию МСБ Азербайджана - ВИДЕО
Подготовлено презентационное видео о деятельности Агентства по развитию МСБ Азербайджана - ВИДЕО
Подготовлено презентационное видео о деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Агентство.
Trend представляет фильм "KOBİA - kiçik biznesin böyük ünvanı", подготовленный о деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, и поддержке, оказываемой субъектам МСБ.
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