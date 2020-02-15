Подготовлено презентационное видео о деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Агентство.

Trend представляет фильм "KOBİA - kiçik biznesin böyük ünvanı", подготовленный о деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, и поддержке, оказываемой субъектам МСБ.