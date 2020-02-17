Азербайджан вошел в первую пятерку среди стран СНГ (без учета России) по объему производства сырого молока.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отчетные данные российского Центра анализа молочного рынка, Азербайджан занял пятое место среди стран СНГ по объему производства сырого молока за 2019 год.

Страна произвела 2,13 миллиона тонн сырого молока, что на 30 процентов больше чем в Кыргызстане, и на 4,5 процента больше, чем в Таджикистане, Армении и Молдове вместе взятых. По темпам роста Азербайджан (2,5 процента) уступил лишь Казахстану (3,2 процента).

По производству товарного молока Азербайджан также замкнул первую пятерку, произведя 958,1 тысячи тонн молока, что в два раза больше, чем в Кыргызстане, и на 14,1 процента больше, чем в Армении, Таджикистане и Молдове вместе взятых.

Больше всего сырого молока было произведено в Узбекистане, товарного - в Беларуси (89 процентов от общего объема произведенного молока в стране).